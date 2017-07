Senator ber Trump stanse mobbingen av Sessions

– Jeg skulle ønske at det stanset, sier senator Bob Corker til Washington Post. Han er formann i utenrikskomiteen i Senatet.

Til tross for at Trump og hans stab gjentatte ganger har kommet med utfall mot Sessions, tror ikke Corker at presidenten vil gå til det skritt å sparke justisministeren. Corker ser heller ingen grunn til at Sessions skulle trekke seg.

Corker advarer videre Trump mot å sparke spesialetterforsker Robert Mueller, slik det ryktes at han vurderer å gjøre.

– Det ville være et stort feilsteg, en stor feilvurdering, sier Cork.

Sessions valgte i mars å avstå fra å lede granskingen av påstander om at Donald Trumps valgkampstab samarbeidet med Russland om å sverte Hillary Clinton før presidentvalget sist høst.

Beslutningen irriterte Trump, som tidligere i måneden sa at Sessions ikke ville ha blitt utnevnt dersom han hadde visst dette på forhånd.

Sessions, som er kjent som en av USAs mest konservative senatorer, nekter å trekke seg fra posten, til tross for de mange utfallene fra presidenten.

