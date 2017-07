Senatet sa nok en gang nei til å skrote Obamacare

Trumps forslag til helsereform var nedstemt to ganger tidligere i Senatet, og onsdagens avstemning var et nytt nederlag for presidenten.

Sju republikanske senatorer sluttet seg til demokratene og stemte imot forslaget om å skrote president Barack Obamas helsereform og gi Kongressen to år på seg til å bli enige om en erstatning.

Forslaget ble dermed nedstemt med 55 mot 45 stemmer, knapt et døgn etter en tilsvarende avstemning i senatet der ni republikanere sluttet rekke med demokratene.

Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.

Dersom Senatet slår en strek over Obamacare uten at det er oppnådd enighet om en ny reform, vil 32 millioner kunne stå uten forsikring.

22 millioner amerikanere er i dag forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver.

