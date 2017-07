SOHR: IS er drevet ut av halve Raqqa

– Syrias demokratiske styrker (SDF) kontrollerer nå 50 prosent av Raqqa by, til tross for hard motstand fra IS, sier Rami Abdulrahman i Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

SDF består i stor grad av opprørere fra den kurdiske YPG-militsen, fra en rekke mindre opprørsgrupper.

Offensiven mot Raqqa ble innledet 6. juni og opprørerne får støtte fra amerikanske spesialstyrker og fly.

Den ytterliggående islamistgruppa IS tok kontroll over Raqqa i 2014 og gjorde byen til hovedstad i sitt såkalte kalifat.

Titusenvis av sivile har siden flyktet, men FN anslår at det fortsatt bor nærmere 500.000 i byen.

