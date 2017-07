Regjeringen i Sverige vurderer å gå av 

– Flere statsråder har vanskjøttet sine ansvarsområder. Det bør få konsekvenser her og nå, mener lederen for Centerpartiet, Annie Lööf. Hun får støtte fra de tre andre partiene i den borgerlige Alliansen; Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna.

De tre statsrådene er infrastrukturminister Anna Johansson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Alliansen vurderer nå å hasteinnkalle Riksdagen for å fremme mistillitsforslag mot de tre, i forbindelse med at sensitiv informasjon skal ha kommet i utenlandske hender i forbindelse med en outsourcing av IT-tjenester.

Krisemøte

Onsdag kveld satt Stefan Löfven og regjeringen i krisemøte for å diskutere situasjonen, som kan føre til at regjeringen går av.

– Ja, det er absolutt en potensiell risiko for at statsminister Stefan Löfven kunngjør sin avgang, sier en kilde til SVT Nyheter.

Det samme bekrefter andre regjeringskilder overfor Aftonbladet. Ifølge kildene vurderer regjeringen å gå av for å la Moderaterna og deres leder Anna Kinberg Batra overta regjeringsmakten fram til valget neste år.

– Men det kan drøye til i morgen før vi får høre noe fra Löfven, skriver avisen.

Feie for egen dør

Socialdemokraternas støtteparti Vänsterpartiet har ennå ikke tatt endelig stilling til om de vil slutte seg til mistillitsforslaget fra de borgerlige partiene.

Partiets leder Jonas Sjöstedt mener imidlertid at Alliansen har et medansvar for IT-skandalen og må feie for egen dør.

– Det var under den borgerlige regjeringen at man vedtok at Transportstyrelsen kunne sette bort håndteringen av dataregistre, sier Sjöstedt, som derfor fortsatt var i tenkeboksen onsdag kveld.

Det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna varslet derimot at de vil støtte et mistillitsforslag.

Sparkes av Löfven?

Mistillitsforslag er sjelden kost i Sverige, og kravet om at hele tre ministre må gå er uten sidestykke i svensk politikk, konstaterer Svenska Dagbladets mangeårige korrespondent i Oslo, Bjørn Lindahl.

Han utelukker ikke at Löfven vil gjøre det samme som Ingvar Carlsson gjorde i 1988, som presset justisminister Anna-Greta Leijon til å gå av før mistillitsforslaget mot henne ble behandlet i Riksdagen.

– Det kan tenkes at Löfven gjør noe av det samme, at han redder seg ved å sparke en eller flere av ministrene, sier Lindahl til NTB.

Dårlig kommunikasjon

Infrastrukturminister Anna Johansson har øverste ansvar for Transportstyrelsen og anklages for å ha brutt lover og regler om datasikkerhet for at outsourcingen skulle gå raskere.

De to andre ministrene skal ha fått vite om skandalen våren 2016, et knapt år før Johansson ble informert. Dette har ført til anklager om sviktende kommunikasjon i regjeringen.

(©NTB)