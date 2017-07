Eksperter: Alvorlig krise for Sveriges regjering

Onsdag varslet fire borgerlige opposisjonspartier mistillitsforslag mot tre av Löfvens ministre, infrastrukturminister Anna Johansson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Sverigedemokraterna varslet raskt at det vil støtte forslaget, mens Vänsterpartiet, som kommer til å avgjøre om forslaget får flertall, har tatt tenkepause til torsdag.

– Dette er den alvorligste krisen som regjeringen til Stefan Löfven har vært i siden den kom til makten i 2014, sier Björn Lindahl, Svenska Dagbladets korrespondent i Oslo, til NTB.

Vänsterpartiet joker

Lindahl utelukker ikke at Vänsterpartiet vil støtte forslaget, og han tror ledelsen bruker tiden til å sondere både internt i partiet og med regjeringen før det bestemmer seg.

Partiet har relativt god tid på seg ettersom det i henhold til regelverket må gå ti dager fra mistillitsforslaget sendes inn, til at riksdagen samles for å behandle det.

– Ettersom dette er et spørsmål som ligger litt utenom politikken, kan Vänsterpartiet støtte mistillitsforslaget og fortsatt si at det ikke sier nei til sosialdemokratisk politikk. Det kan også være en måte å vise at regjeringen må ta Vänsterpartiet mer på alvor, sier Lindahl.

Overraskende

Mistillitsforslaget kommer i kjølvannet av IT-skandalen i Transportstyrelsen, som kan ha ført store mengder sensitiv informasjon på avveie, og som regjeringen anklages for ikke å ha tatt skikkelig ansvar for.

At forslaget ble varslet allerede nå, midt i sommerferien, og at det gjaldt hele tre ministre, var overraskende.

– Dette var ikke ventet, spesielt ikke at det skulle gå så fort, sier statsviteren Marja Lemne ved Stockholms universitet til Aftonbladet.

Hun kaller situasjonen for trist og mener at den borgerlige Alliansen ønsker å vise handlekraft.

Sparkes av Löfven?

Mistillitsforslag er sjelden kost i Sverige, og kravet om at hele tre ministre må gå er uten sidestykke i svensk politikk. Lindahl er mest overrasket over at opposisjonen også krever forsvarsministerens avgang.

Spørsmålet er om Löfven vil gi noen av de tre sparken før forslaget kommer opp

– I Sverige regner regjeringen seg som et kollektiv som sammen står ansvarlig for alt. Når det først stilles mistillitsforslag, er det dessuten vanlig at statsministeren stiller seg bak sine ministre, sier Lindahl.

Han utelukker ikke at Löfven vil gjøre det samme som Ingvar Carlsson gjorde i 1988, som presset justisminister Anna-Greta Leijon til å gå av før mistillitsforslaget mot henne ble behandlet i Riksdagen.

– Det kan tenkes at Löfven gjør noe av det samme, at han redder seg ved å sparke en eller flere av ministrene, sier Lindahl.

