EUs generaladvokat mener søksmål om asylkvoter må avvises

Ungarn og Slovakia saksøkte EU etter at ministerrådet i 2015 vedtok at 120.000 personer skulle relokaliseres fra Hellas og Italia til andre medlemsland over en periode på to år. Formålet var å hjelpe Hellas og Italia, som ble satt under et voldsomt press under flyktningkrisen.

Nå ber EUs generaladvokat Yves Bot EU-domstolen om å avvise søksmålene. Generaladvokaten mener ministerrådets vedtak ikke gikk lenger enn hva som var nødvendig for å svare på en akutt krise.

Ungarn og Slovakia stemte begge imot da asylkvotene ble vedtatt. De to landene har også fått støtte fra Polen, som har nektet å ta imot asylsøkere gjennom ordningen.

Generaladvokatens anbefaling er ikke bindende for domstolen, men vektlegges vanligvis tungt.

