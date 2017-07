51-åring siktet for fire drap ble løslatt i Sverige

Den 33 år gamle kvinnen ble funnet død i en leilighet torsdag i forrige uke. Et barn var også død, og to andre barn døde kort tid etter av skader.

Alle de fire hadde skader i halsen og politiet konkluderte derfor med at de var utsatt for dødelig vold før det begynte å brenne i leiligheten.

– De har skader på kroppen som ikke har noe med brannen å gjøre, sa en talsmann for politiet da.

Kvinnens 51 år gamle ektemann, som også var far til de tre barna, ble pågrepet utenfor leiligheten. Lørdag ble han varetektsfengslet og siktet for drap og ildspåsettelse. Mannen anket fengslingen til Svea hovrett, og onsdag besluttet påtalemyndigheten at han skulle løslates.

– Etter obduksjonen av kvinnen står det klart at skadene hennes, som man opprinnelig trodde hun døde av, ikke var dødsårsak. Hun døde som følge av brannen. Ifølge rettslegen var skadene hun hadde med stor grad av sannsynlighet selvpåførte, sier statsadvokat Helena Treiberg Claeson.

Mistankene mot 51-åringen når det gjelder kvinnen er nå minimale og svekket når det gjelder barna, opplyser hun.

– På det nåværende tidspunkt er det ikke lenger noe som taler for at den tidligere varetektsfengslede mannen er den som er ansvarlig for konas og barnas død, sier Treiberg Claeson.

Samme dag som de fire ble drept, skulle familien ifølge Aftonbladet kastes ut av leiligheten de ble funnet i. Familien hadde ifølge avisa stor gjeld, og kvinnen – som var oppført som leietaker – hadde ikke betalt husleie på to år.

