16 palestinere såret i gatekamper med israelsk politi i Jerusalem

Palestinerne ble rammet av både gummikuler og sjokkgranater i nærheten av Løveporten, som er en av inngangene til den israelskokkuperte gamlebyen.

Israelsk politi opplyser at de iverksatte tiltak for å stanse opptøyer etter at muslimer begynte å kaste stein og andre gjenstander mot dem.

Et medlem av Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) sier til et palestinsk nyhetsbyrå at palestinere bør trappe opp protestene og marsjere mot israelske kontrollposter på Vestbredden.

Tidligere tirsdag fjernet israelske myndigheter de omdiskuterte metalldetektorene som israelsk politi hadde montert ved den hellige høyden Haram al-Sharif, også kalt Tempelhøyden.

Men palestinerne mener dette ikke er nok ettersom Israel samtidig varslet at myndighetene vil bruke «avansert teknologi» for å overvåke hvem som tar seg inn på høyden.

Høyden er formelt under muslimsk kontroll, og palestinerne anklager Israel for å forsøke å overta kontrollen.

