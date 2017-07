Trump langet ut mot Hizbollah under Hariris besøk

Etter møtet holdt de to en felles pressekonferanse der de understreket behovet for samarbeid i kampen mot terror.

– Du vil vinne til slutt, vi har stor tiltro til deg, sa Trump.

Han beskrev videre den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen i Libanon som «en trussel» mot hele Midtøsten.

– Hizbollah er en trussel mot den libanesiske staten, det libanesiske folket og hele regionen, sa han.

– Gruppen fortsetter å bygge opp sitt militære arsenal, noe som kan starte nok en konflikt med Israel. Med støtte fra Iran bidrar de også til den humanitære katastrofen i Syria, fortsatte han.

Hariri kommenterte ikke utfallet ettersom han selv er avhengig av støtte fra Hizbollah og nylig utpekte bevegelsens kristne allierte, Michel Aoun, til president.

På forhånd var det ventet at Hariri ville be om støtte til å håndtere strømmen av syriske krigsflyktninger under besøket i Det hvite hus.

Libanon, som er litt større enn Rogaland fylke, hadde rundt 4,5 millioner innbyggere før krigen i Syria. Nå lever det også minst 1,5 millioner syriske krigsflyktninger der.

