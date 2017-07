Tanzania med astronomisk skattekrav til gruveselskap

En strid mellom gruveselskapet og myndighetene i Tanzania har resultert i et skattekrav som får EUs bot til Google til å ligne småpenger, melder Bloomberg.

I en børsmelding fra Acacia heter det at selskapet er uenig i myndighetenes vurdering. Acacia vil overveie alle muligheter og komme tilbake med utfyllende kommentarer på et senere tidspunkt, heter det.

Acacia Mining driver to gullgruver i Tanzania og omsatte i 2016 for snaut 9 milliarder kroner. Skattemyndighetene i Tanzania mener at selskapet har snytt på skatten siden 2000.

Tidligere i år fikk Acacia forbud mot å eksportere ubehandlet gull, noe som angivelig kostet selskapet 9 millioner kroner dagen. Ifølge Acacias regnskap for første halvår sitter selskapet på nesten 4 tonn ubehandlet gull som det enn så lenge ikke er mulig å få ut av landet.

(©NTB)