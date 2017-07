Storstilt jakt på Schaffhausen-angriper 

Sveitsisk politi har iverksatt en storstilt menneskejakt ved den tysk-sveitsiske grensen, men ennå har ikke politiet funnet den 51 år gamle mannen som skapte panikk i Schaffhausens gamleby mandag.

To personer ble såret, begge ansatte ved et helseforsikringsselskap. To kunder fikk behandling for sjokk etter hendelsen, og ytterligere en person ble lettere skadd iunder den påfølgende politioperasjonen.

En av de sårede var tirsdag fortsatt innlagt på sykehus med alvorlige skader. Tilstanden er ikke livstruende.

Den etterlyste mannen beskrives som farlig, aggressiv og mentalt ustabil av sveitsisk polii. De har advart om at han kan være bevæpnet og bedt folk holde seg på god avstand og kontakte politiet umiddelbart hvis de ser ham.

Politiet har offentliggjort flere bilder av mannen, blant annet et som ble tatt like før angrepet på forsikringskontoret. På bildet befinner han seg i en bygate. Han er kledd i en grønn jakke og bærer en stor svart bag, som muligens inneholdt motorsagen.

