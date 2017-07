Senatet tvinger Trumps tidligere kampanjesjef til å møte

Senatets justiskomité besluttet tirsdag å stevne Manafort for å få ham til å forklare seg.

Utspørringen er en del av Russland-granskingen, og Manafort vil svare på spørsmål fra komiteen onsdag.

Kunngjøringen om stevningen av Manafort ble offentliggjort av den republikanske senator Chuck Grassley og demokratenes Dianne Feinstein tirsdag.

De to opplyste at det ikke hadde vært mulig å få til en frivillig samtale med Manafort og at han derfor er blitt rettslig stevnet.

(©NTB)