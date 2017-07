Senatet stemte for å gjenoppta debatt om helsereform

To republikanske senatorer brøt ut og stemte imot under Senatets votering tirsdag, men forslaget om å vurdere Trump-administrasjonens forslag til helsereform på nytt, fikk likevel det nødvendige flertall etter at visepresident Mike Pence benyttet sin dobbeltstemme.

Vedtaket kan innebære at president Barack Obamas sju år gamle helsereform, kjent som Obamacare, blir avviklet, vel å merke om Kongressen greier å enes om et alternativ.

Trump-administrasjonens forslag til helsereform har møtt sterk motstand langt inn i Det republikanske partiet, og både det første og det andre utkastet er tidligere avvist i Kongressen.

Seier for Trump

For Trump er tirsdagens vedtak i Senatet likevel en seier, ettersom flere av senatorene som tidligere har sagt nei til hans forslag, stemte for å gi det en ny sjanse.

– Dette var et stort steg, sa Trump under en pressekonferanse kort tid etter avstemningen.

Trump takket senator John McCain (80) for seieren. McCain fikk nylig påvist en aggressiv form for kreftsvulst i hjernen, men stilte likevel opp under voteringen i Senatet.

– Takk for at du kom til Washington for en så viktig avstemning. Gratulerer til alle republikanere. Nå kan vi gi alle amerikanere et storartet helsetilbud, tvitret Trump da resultatet var klart.

Store følger

Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.

Dersom Senatet slår en strek over Obamacare uten at det er oppnådd enighet om en ny reform, vil 32 millioner kunne stå uten forsikring.

22 millioner amerikanere er i dag forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver.

(©NTB)