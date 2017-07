Rettspsykiatere: Kvinne bak Arboga-drap ikke psykisk syk

Heller ikke hennes tidligere kjæreste, som er kjent skyldig i drapet på kvinnens far og drapsforsøk på kvinnens mor, er psykisk syk, ifølge den rettspsykiatriske rapporten, som ble offentliggjort tirsdag formiddag.

Dermed kan begge gjerningspersonene i den såkalte Arboga-saken dømmes til fengsel.

Spørsmålet har vært om de to kom til å bli dømt til fengsel eller tvungent psykisk helsevern for drapene som skjedde med ett års mellomrom i 2015 og 2016.

Hovedforhandlingen i rettssaken gjenopptas 7. august etter at skyldspørsmålet ble avgjort i slutten av juni.

Det er ventet at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om lange fengselsstraffer for begge to.

Dommen i Västmanlands tingrett vil etter alt å dømme falle rundt to uker senere.

(©NTB)