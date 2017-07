Norge øker den humanitære bistanden til Jemen

Utenriksminister Børge Brende (H) sier den humanitære situasjonen i Jemen er svært bekymringsfull.

– Kolerautbruddet har nå spredt seg til alle landets provinser, og kommer i tillegg til væpnet konflikt og matvarekrise. Det er avgjørende at verdenssamfunnet kommer sammen for å finansiere FNs nødhjelpsappell, og Norge øker nå den humanitære støtten til Jemen med 10 millioner kroner. Samtidig må det gis humanitær tilgang, slik at nødhjelpen kommer fram til sivilbefolkningen, sier Brende.

FN betegner situasjonen i Jemen som den mest alvorlige humanitære krisen i verden, og anslår at nærmere 80 prosent av landets befolkning trenger humanitær bistand. Ti millioner mennesker har behov for akutt nødhjelp.

Norge har i 2017 nær doblet støtten til Jemen, og bidrar med om lag 250 millioner kroner til den humanitære innsatsen.

Bistanden kanaliseres via flere FN-organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og humanitære organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i Jemen. I tillegg bidrar Norge gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF).

(©NTB)