Den aldrende presidenten vil nå få myndighet til å utnevne landets høyesterettsjustitiarius og andre dommere etter at et flertall av de folkevalgte stemte for å endre grunnloven.

Opposisjonen i landet fordømmer vedtaket og sier at grunnlovsendringen «skaper et større monster enn det nåværende presidentskapet».

