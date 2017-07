Mogherini: Tyrkia kan fortsatt bli EU-medlem 

– Tyrkia både er og forblir et kandidatland, sa Mogherini etter et møte med landets utenriksminister Mevlut Cavusoglu og EU-minister Omer Celik i Brussel tirsdag.

Tyrkia innledet formelle samtaler med EU om medlemskap i 2005, etter langvarig motstand fra medlemsland som Frankrike, som var skeptiske til å slippe et så stort muslimsk land inn i unionen.

Forhandlingene har gått svært sakte og stanset i fjor sommer helt opp, etter at president Recep Tayyip Erdogan slo hardt ned på antatte meningsmotstandere etter et kuppforsøk.

I desember ble EU-landene enige om at det ikke skulle åpnes noen nye kapitler i forhandlingene før myndighetene i Ankara la om kursen.

Mogherini gjentok dette under en pressekonferanse med de to tyrkiske statsrådene tirsdag og etterlyste «konkrete steg» fra tyrkisk side, blant annet når det gjelder menneskerettigheter, rettssikkerhet, pressefrihet og demokrati.

Cavusoglu og Celik var avvisende og minte om at EU i 2016 lovet å få fart på medlemskapsforhandlingene, som takk for at Tyrkia bremset strømmen av flyktninger til Hellas.

Cavusoglu anklaget videre EU for manglende støtte i forbindelse med kuppforsøket.

