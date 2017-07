Libyske rivaler enige om våpenhvile

Tirsdag møttes den FN-støttede statsministeren Fayez al-Sarraj og opprørsgeneralen Khalifa Haftar på et slott vest for Paris, til fredssamtaler som er kommet i stand etter et initiativ fra president Macron.

Etter at møtet var over, opplyste Macron at Sarraj og Haftar var blitt enige om å innføre en landsomfattende våpenhvile, om å støtte en plan for å få slutt på krisen i Libya og at det skal holdes valg på både president og på ny nasjonalforsamling i løpet av våren 2018.

Macron berømmer de to rivalene og sier løftet om en våpenhvile er historisk.

Våpenhvilen omfatter imidlertid ikke terrorgrupper, heter det i en felles erklæring som ble presentert etter møtet.

Politisk løsning

Før møtet ble det lagt fram et utkast til en felles kunngjøring der de to lederne tok til orde for en politisk løsning på konflikten i Libya, og de forplikter seg også til å gjøre landet til en rettsstat.

– Vi forplikter oss til å overholde en våpenhvile og til å holde valg på president og nasjonalforsamling så raskt som mulig, het det i utkastet.

Skjær i sjøen

Frankrike håper å få de to partene til å enes om et veikart til fred i det kaotiske landet, men franske diplomater medgir at det fortsatt er mange skjær i sjøen.

De to lederne møttes også i Abu Dhabi i mai, men det resulterte ikke i noe.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Flere regjeringer

Landet har i dag tre rivaliserende regjeringer og to nasjonalforsamlinger.

Den FN-støttede regjeringen i hovedstaden Tripoli, som ledes av Serraj, ble utnevnt i mars 2016 og støttes av EU og USA. Den anerkjennes imidlertid ikke av nasjonalforsamlingen, som har tilhold i havnebyen Tobruk der Haftars styrker har kontrollen.

En allianse av militante islamistgrupper og klanbaserte militsgrupper har også opprettet en regjering og nasjonalforsamling og kontrollerer fortsatt deler av hovedstaden Tripoli. .

Haftars militssoldater erobret tidligere i vår flere oljeterminaler som var kontrollert av en lokal islamistisk milits. Haftar støttes av blant andre Russland og Egypt.

(©NTB)