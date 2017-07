Uviss skjebne for Iraks sjiamilitser

Titusenvis av menn svarte på oppfordringen og tok til våpen for tre år siden etter at IS erobret den strategiske byen Mosul.

Den gang fylte de et vakuum etter at de irakiske hærstyrkene var i full oppløsning.

Nå krever imidlertid enkelte at de ofte Iran-støttede militsene blir oppløst. Militsene selv mener at det faktum at de ble godkjent at Iraks president Haidar al-Abadi har gjort dem fortjent til en permanent plass i det irakiske militær-hierarkiet.

Sjiamilitsene deltok ikke i selve gjenerobringen av Mosul, men tok kontroll over ørkenområder vest for byen og strategisk viktige byer og grenseområder.

