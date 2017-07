Ukraina vil ha FN-styrker ved grensen til Russland

I en telefonsamtale med lederne fra Tyskland, Frankrike og Russland sier Porosjenko at de siste dagenes kamper mellom den ukrainske hæren og prorussiske opprørere har vært blant de mest blodige i år.

I løpet av de fire siste ukene er minst 20 ukrainske soldater blitt drept.

Lederne for de fire landene er enige om at de skal arbeide videre med å sette fredsplanen for det østlige Ukraina ut i livet. Tyskland, Frankrike og Russland har meklet mellom den ukrainske regjering og opprørerne, så langt uten hell.

Siden konflikten brøt ut i april 2014 har mer enn 10.000 mennesker mistet livet.

