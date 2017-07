Tyrkiske journalister risikerer flere tiår i fengsel 

Journalistene jobber for en av Tyrkias største og mest respekterte opposisjonsaviser, Cumhuriyet, og blant dem er også avisens sjefredaktør Murat Sabuncu, kommentator Kadri Gursel, karikaturtegner Musa Kart og styreformann Akin Atalay.

Mange av de tiltalte har alt sittet åtte måneder i varetekt, til protester fra menneskerettsgrupper og internasjonale journalist- og ytringsfrihetsorganisasjoner.

Støtte

Ifølge tiltalen har Cumhuriyet i artikler og kommentarer gitt uttrykk for støtte til det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), det ytterliggående venstrepartiet DHKP-C og Fethullah Gülens bevegelse, som alle står på regimets liste over terrororganisasjoner.

Dette tilbakeviser både avisen selv og uavhengige observatører, som peker på at Cumhuriyet har skrevet kritisk om alle de tre organisasjonene.

Ulogisk

– Å hevde at jeg var i kontakt med Gülens organisasjon er ulogisk og strider mot all fornuft, sa Gursel da rettssaken åpnet mandag.

– Ingenting kan rettferdiggjøre fengslingen av meg, bortsett fra sladder, sa han.

– Cumhuriyet kommer ikke til å gi etter. Uavhengighet og frihet er skrevet inn i avisens DNA, sa Atalay i retten.

Tomme spalter

Cumhuriyet, som betyr republikk, ble dannet i 1924 og er Tyrkias eldste riksdekkende nyhetsavis. Den er også den eneste genuine opposisjonsavisen som fortsatt kommer ut i landet.

Etter pågripelsen av sjefredaktøren og flere av skribentene har avisen fortsatt å trykke spaltene deres, tomme og uten ord.

Avisas tidligere sjefredaktør Can Dündar ble dømt til fem år og ti måneders fengsel i 2016, i forbindelse med en artikkel som anklaget regimet i Ankara for å sende våpen til opprørere i Syria. Dundar har flyktet fra landet og lever nå i eksil i Tyskland.

Følges nøye

Europeiske presse- og ytringsfrihetsorganisasjoner var på plass med observatører da rettssaken åpnet mandag, og er sterkt kritiske til den jakten president Recep Tayyip Erdogan innledet på meningsmotstandere etter kuppforsøket sommeren 2016.

Rundt 150 tyrkiske journalister sitter alt i fengsel, dømt for enten å ha støttet kuppmakerne og Gülen-bevegelsen som myndighetene hevder sto bak kuppforsøket, eller for å ha gitt uttrykk for sympati med kurdernes sak.

– Tyrkia er verdensledende når det gjelder fengsling av journalister, heter det i en felles uttalelse fra Reportere uten grenser (RSF), International Press Institute (IPJ), PEN International, Den europeiske journalistføderasjonen (EFJ) og Det europeiske senteret for presse- og mediefrihet (ECPMF).

