Trailersjåfør risikerer dødsstraff etter tragedie i Texas 

Søndag morgen ble 39 mennesker funnet i en trailertilhenger om sto parkert utenfor et kjøpesenter i San Antonio i Texas. Åtte personer var alt døde, og ytterligere to døde senere på sykehus.

De overlevende, som kommer fra Mexico, har fortalt hvordan de pustet på skift gjennom et lite hull veggen på traileren, men at folk etter hvert begynte å dø som følge av den kvelende varmen og mangelen på oksygen.

Kvelende varme

Temperaturene i San Antonio var på det meste 38 grader i skyggen søndag, og temperaturene holdt seg over 32 grader fram til klokken ti på kvelden lokal tid.

Den 60 år gamle trailersjåføren, som kommer fra Florida, ble mandag formelt siktet for «transport av ulovlige immigranter», en føderal forbrytelse som kan straffes med livsvarig fengsel eller dødsstraff.

Ifølge siktelsen skal det på det meste ha vært over 100 mennesker bak i traileren han kjørte, men noen var sluppet av før han parkerte i San Antonio.

– Uvitende

Sjåføren har i avhør hevdet at traileren var solgt og at han var hyret for å kjøre den fra Iowa til Brownsville i Texas, uvitende om at det var folk i lasten.

60-åringen har videre fortalt at han stanset for å gå på toalettet, og da han kom tilbake hørte han banking fra lasterommet. Da han åpnet dørene ble han «overrasket da han ble nedløpt og slått i bakken av spansktalende folk», fortalte han.

Sjåføren fortalte videre at han var kjent med at kjøleanlegget i bilen var ute av stand, og at de fire ventilasjonshullene trolig var tettet igjen. Han har medgitt at han ikke ringte politiet, selv om han innså at det lå flere døde i bilen.

Ikke første gang

En av de overlevende fra traileren har fortalt hvordan gruppen med migranter først krysset grenseelva mellom Mexico og USA ved hjelp av gummibåt, før de ble hjulpet inn i traileren som sto og ventet. Det er uklart om den pågrepne sjåføren var til stede da dette skjedde.

Etter at dørene ble lukket, fikk de raskt problemer med å puste. De hadde heller ingenting å drikke.

Søndagens tragedie var ikke enestående. Tusenvis av migranter smugles årlig over grensa til USA, noe som til tider koster liv.

I 2003 døde 19 personer i en overopphetet lastebil på vei til Houston i Texas.

