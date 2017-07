Sveitsisk politi: Angrep i Schaffhausen er ikke terror

For to av de sårede er tilstanden alvorlig, melder tabloidavisen Blick. Gjerningsmannen var mandag formiddag fortsatt på frifot etter angrepet, som skjedde i byens gamleby.

Sveitsisk politi avviser at det dreier seg om et terrorangrep, men har foreløpig kommet med få opplysninger. Det er heller ikke bekreftet at mannen brukte motorsag som våpen.

– Det er ennå ikke klart nøyaktig hva som har skjedd. Vi vet bare at en person har såret flere personer, sier en talskvinne for politiet.

Det skal ha brutt ut panikk idet mannen gikk til angrep. Deler av byen ble sperret av, og både folk som handlet, var ute og spiste eller spaserte, måtte forlate området.

Et øyenvitne forteller at en gammel mann ble såret i hodet.

Schaffhausen har 36.000 innbyggere og ligger nord i Sveits, like ved grensen til Tyskland.

Flere ambulanser og et helikopter har rykket ut i forbindelse med hendelsen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 10.39, ifølge Blick.

