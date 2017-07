Polens president legger ned veto mot omstridt rettsreform 

Lovforslagene fra regjeringen er begge godkjent av nasjonalforsamlingen.

De siste dagene har titusener av opposisjonstilhengere demonstrert i protest mot reformen, som innebar at regjeringen i realiteten ville få kontroll over landets høyesterett.

President Andrzej Duda er selv jurist, og EU-kommisjonens president og Polens tidligere statsminister Donald Tusk har bedt ham gå i dialog om lovforslagene.

Hvis rettsreformen hadde blitt gjennomført, kunne Polen risikert å miste stemmeretten i Det europeiske råd fordi EUs medlemsland i henhold til EU-traktaten er forpliktet til å beskytte domstolenes uavhengighet.

Sent lørdag samlet tusenvis av mennesker seg i Warszawa, Krakow og andre byer for å oppfordre presidenten til ikke å godkjenne lovforslaget. Dudas godkjenning var det eneste som gjensto for at den nye loven kunne blitt gjennomført.

Demonstranter har også møtt opp ved boligen til lederen av det regjerende populistiske partiet PIS, Jaroslaw Kaczynski, og beskyldt ham for å være en diktator.

Rettsreformen ville ført til at de nåværende høyesterettsdommerne fikk sparken, og at nye midlertidige dommere ville blitt utnevnt av øverste politiske ledelse.

Nye faste dommere skulle så utnevnes av en komité bestående av medlemmer valgt av nasjonalforsamlingen.

Fram til nå har dommerne blitt utnevnt av en uavhengig komité der flertallet er dommere, mens et mindretall er politikere.