Minst 24 drept i selvmordsangrep i Kabul

Lokalt politi opplyser at det dreier seg om en bilbombe. Taliban hevdet kort tid etter at gruppen sto bak angrepet, melder nyhetsbyrået DPA.

En talsmann for Taliban hevder at angrepet var rettet mot to busser som tilhørte landets etterretningsmyndigheter. Opprørsgruppa hevder å ha drept 37 ansatte.

En talsmann for innenriksdepartementet, Najib Danish, opplyste tidligere at bilbomben traff en buss med ansatte fra gruvedepartementet.

Ved politikerhjem

Det bor mange sjiamuslimer tilhørende hazarafolket i nabolaget vest i hovedstaden der bomben gikk av. Det bor også flere fremtredende politikere i området, blant annet den tidligere krigsherren Mohammad Mohaqeq.

En talsmann for Mohaqeq sier at bomben gikk av ved den første kontrollposten på veien som leder fram til huset hans. Han sier også at noen sivile ble drept og såret.

Mohaqeq er tett knyttet til Abdullah Abdullah, som ble utnevnt til regjeringssjef etter at han ble nummer to i det omstridte presidentvalget i 2014. Han blir omtalt som Abdullahs nestkommanderende.

Så langt i år er 1.662 sivile blitt drept og over 3.500 såret i Afghanistan. Det er det høyeste antall døde siden FN begynte å føre statistikk i 2009.

Det er også registrert en kraftig økning av sivile dødsfall knyttet til velorganiserte angrep med flere angripere.

Regjering under press

I mai ble over 150 personer drept og flere hundre såret da en tankbil fylt med sprengstoff eksploderte i ett av Kabuls best bevoktede områder. Etter dette har regjeringen til president Ashraf Ghani kommet under sterkt press. Mange har demonstrert og krevd at regjeringen går av fordi den ikke greier å hindre slike blodige angrep midt i hovedstaden.

NATOs operasjon i Afghanistan ble avsluttet for tre år siden. Dermed er det landets sikkerhetsstyrker som har ansvaret for å hindre angrep og bekjempe opprørsgruppen Taliban og nå også IS.

Også sikkerhetsstyrkene har lidd stadig større tap etter hvert som Taliban har greid å få fotfeste i stadig flere områder, ikke minst i Helmand-provinsen sør i landet.

