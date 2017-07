IMF spår svakere vekst for Storbritannia og opptur for eurosonen

I sin halvårige rapport, World Economic Outlook, anslår pengefondet at britene vil få en beskjeden vekst på 1,7 prosent i år. For tre måneder siden lå det an til en vekst på 2 prosent.

Det er ifølge IMF fortsatt uklart hvilke følger brexit vil få for britisk økonomi framover.

Amerikansk økonomi må også tåle en nedjustering, fra 2,3 prosent til 2,1 prosent, ifølge rapporten, som ble offentliggjort i Kuala Lumpur mandag.

Årsaken er ifølge pengefondet at president Donald Trump ennå ikke har greid å sikre flertall i Kongressen for sine løfter om skattekutt og store infrastrukturprosjekter.

På det europeiske fastlandet lysner det derimot. I eurosonen forventer IMF en vekst på 1,9 prosent i år, mens det tidligere i år lå an til en vekst på 1,7 prosent.

Det er spesielt land som Tyskland, Frankrike, Italia og Spania som trekker oppover.

Samlet sett regner IMF med en vekst i verdensøkonomien på 3,5 prosent i år.

Og det er Kina som trekker en stor del av lasset. Kinesisk økonomi anslås å vokse med 6,7 prosent i år og 6,4 prosent neste år. De tidligere anslagene lød på 6,6 og 6,2 prosent.

Kinesiske myndigheter får samtidig ros for å ha gjennomført økonomiske reformer, blant annet ved å redusere kapasiteten i industrisektoren.

