Bono i møte med president Macron

Møtet mellom de to i Élysée-palasset mandag varte i over en time, og etterpå sa Bono at møtet hadde vært «fruktbart» og at de to blant annet hadde diskutert utdanning for jenter og kvinner i flere afrikanske land.

Bono er grunnlegger og leder for organisasjonen ONE, som jobber for å redusere fattigdom, spesielt i Afrika.

Det er ikke første gang U2s frontfigur har møtt franske presidenter. Han har tidligere møtt både Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy og François Hollande.

