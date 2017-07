– Trump-rådgiver til Jerusalem for å dempe konflikt

Jason Greenblatt reiste til Midtøsten søndag kveld, opplyser en ikke navngitt amerikansk tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Greenblatt er Trumps spesialutsending til internasjonale forhandlinger.

Konflikten om den hellige høyden i israelskokkuperte Øst-Jerusalem har de siste dagene krevd minst seks liv, tre palestinere og tre israelske bosettere. I tillegg er opptil 400 palestinere såret i sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker.

Palestinerne raser mot at Israel har installert metalldetektorer ved inngangen til høyden, der kun muslimer har lov til å utøve sin religion, og som Jordan har overoppsyn med.

Den israelske regjeringens sikkerhetsråd diskuterte natt til mandag situasjonen, men har ennå ikke tatt noen avgjørelse om de nye sikkerhetstiltakene.

Israel har de siste dagene også installert flere overvåkingskameraer i gamlebyen. Tiltakene er iverksatt etter at to israelske politifolk ble drept ved Haram al-Sharif for halvannen uke siden. Tre væpnede palestinere, alle israelske statsborgere, ble deretter jaget og drept av israelsk politi.

Palestinerne mener at metalldetektorene betyr at Israel er i ferd med å ta kontroll over høyden og al-Aqsa-moskeen, som regnes som muslimenes tredje helligste sted etter Mekka og Medina.

