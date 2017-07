Scaramucci: Grensemuren skal bygges

– Muren står øverst på listen for presidenten, så jeg kan forsikre dere om at det blir gjort, sier han ifølge Fox News til radiostasjonen Breitbart News Saturday.

Breitbart er et høyreorientert medieselskap som Trumps sjefstrateg Steve Bannon var leder av.

Liste over valgløfter

– Vi har en liste over valgløfter som henger på Steve Bannons vegg, og vi arbeider oss gjennom disse valgløftene.

– Her er de tingene som vi har lovet, og som gode forretningsfolk vil vi innfri disse løftene og forsøke å forbedre systemet, sier han videre.

Scaramucci vil derimot ikke komme med noen dato for når byggingen av muren vil trå i kraft.

Slettet twittermeldinger

Scaramucci har også måtte forklare hvorfor han slettet gamle twittermeldinger på sin konto i helgen. Han forklarte at det kunne bli sett på som en distraksjon for Det hvite hus.

Det gjelder blant annet synspunkter om USAs våpenlov, klimaforandringer og ikke minst grensemuren mot Mexico, som ikke lå helt på linje med Trumps. I en twittermelding fra 2015 skrev Scaramucci:

– Murer fungerer ikke. Det har de aldri gjort og kommer aldri til å gjøre.

I en annen melding fra 2012 kalte han Trumps motkandidat Hillary Clinton som «utrolig kompetent».

I et intervju med Fox Business Network i 2015 kalte Scaramucci Trump for en «hack politician». Definisjonen av uttrykket beskriver en person som er mer interessert i vinning enn politisk overbevisning.

Beklaget til Trump

Under Scaramuccis debut i Det hvite hus fredag begynte han først med å unnskylde seg til Trump for utsagnet. Han spøkte med at presidenten stadig minner ham på det. Han kalte det «sin største feil» før han så rett i kameraet og sa:

– Herr president, hvis du hører på, så beklager jeg personlig for femtiende gang for å ha sagt det.

Under samme møte skal han ha sagt «jeg elsker presidenten» fire ganger og beskrev seg selv som «veldig, veldig lojal» mot Trump, ifølge DPA.

