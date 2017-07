Røde Kors frykter 600.000 koleratilfeller i Jemen

– Den store tragedien er at dette kolerautbruddet er en menneskeskapt humanitær katastrofe som kunne vært unngått, sier ICRC-president Peter Maurer i en uttalelse. Han er søndag i det krigsherjede landet for å vurdere situasjonen.

– Det er en direkte konsekvens av en konflikt som har ødelagt den sivile infrastrukturen og som har tvunget landets helsesystem i kne, sier Maurer.

En saudiledet koalisjon har siden mars 2015 ført krig mot den sjiamuslimske houthi-militsen i landet. Houthi-militsen kontrollerer store deler av Jemen og fordrev den internasjonalt anerkjente regjeringen og presidenten fra hovedstaden Sanaa for over to og et halvt år siden.

Over 320.000 mennesker er hittil smittet i epidemien, som har kostet over 1.800 mennesker livet, ifølge WHO. Kolera er nå påvist i alle Jemens 22 provinser, og epidemien sprer seg langt raskere enn det ekspertene hadde forutsett.

Kolera sprer seg i skittent vann og forårsaker alvorlig diaré, oppkast og uttørring. Sykdommen er lett å behandle og forebygge, men den pågående borgerkrigen har ført til store sammenbrudd i infrastruktur og helsetjenester. Det gjør at mange ikke får hjelp i tide. Uten behandling kan sykdommen føre til død i løpet av få timer.

(©NTB)