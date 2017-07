Prins William og Harry: Angrer på siste telefonsamtale med Diana

Det kommer fram i en ny dokumentarfilm laget i forbindelse med at det er 20 år siden Diana døde. De forteller at moren ringte dem tidligere samme dag som hun omkom i en bilulykke i 1997. Hun var på ferie i Frankrike og guttene var opptatt med å leke med søskenbarna.

– Den telefonsamtalen sitter klistret til hjernen den dag i dag, sier prins William.

– Harry og jeg hadde sånt hastverk med å si ha det. Om vi bare hadde visst hva som kom til å skje, ville jeg ikke vært så likegyldig til det og alt det andre, sier William.

Harry sier den telefonsamtalen er noe han vil angre på resten av livet.

– Når jeg ser tilbake på det nå er det forferdelig tungt. Å ikke vite at det var siste gang jeg skulle få snakke med moren min. Så annerledes den samtalen hadde blitt om jeg bare hadde hatt den minste idé om at livet hennes kom til å ta slutt den kvelden, sier han.

Dokumentaren «Diana, Our Mother: Her Life and Legacy» blir sendt på britisk TV mandag. I filmen minnes en rekke personer den avdøde prinsessen.

Det er kun det siste året at prins William og prins Harry har åpnet seg om tapet av moren. William var 15 år da Diana døde, og Harry var 12.

– Moren vår var et barn i hjertet. Når folk spør oss om hun var livlig, så er latteren hennes alt jeg kan høre, fortsetter Harry.

31. august er det 20 år siden prinsesse Diana døde.

