Midtøsten-kvartetten dypt bekymret over situasjonen i Jerusalem

Kvartetten, som består av USA, Russland, EU og FN, sier i en felles pressemelding at de fordømmer hendelsene som har funnet sted i Jerusalems gamleby de siste dagene.

– Kvartettens representanter fordømmer sterkt terrorhandlinger, uttrykker sorg over alle tap av uskyldige liv forårsaket av volden, og håper på en rask bedring for de skadde, heter det.

De viser spesielt til situasjonen rundt den hellige høyden Haram al-Sharif, som jødene kaller Tempelhøyden.

– Kvartettens representanter ber alle vise sitt ytterste av selvbeherskelse, styre unna proaktive handlinger og jobbe mot nedtrapping av situasjonen.

Videre heter det at de ønsker velkommen forsikringer av Israels statsminister om at status quo vil bli opprettholdt og respektert i området. De oppmuntrer Israel og Jordan til å samarbeide om dette.

Fem palestinere er drept og flere hundre er såret i sammenstøt med israelske okkupasjonsstyrker i Øst-Jerusalem og flere byer på Vestbredden de siste dagene. Konflikten om det hellige stedet er svært spent etter at to israelske politifolk ble drept ved høyden for en uke siden, og israelsk politi besluttet å montere metalldetektorer ved inngangen.

Både palestinske ledere og Jordan, som i henhold til Oslo-avtalen har overoppsyn med Haram al-Sharif, har krevd at metalldetektorene fjernes øyeblikkelig. Inntil dette skjer har palestinernes president Mahmoud Abbas frosset all kontakt med Israel.

