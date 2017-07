Kisljak ferdig i Washington

I slutten av juni ble det kjent at Kisljak nærmet seg slutten i stillingen. Fra russisk side ble det understreket at det ikke ligger noen dramatikk i dette, da Sergej Kisljak har vært i ambassadør i Washington i ni år og nå skal hjem som følge av normal utskiftning.

Den 66 år gamle diplomaten havnet i rampelyset da hans samtaler med president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Michael Flynn førte til at Flynn fikk sparken.

I 2016 hadde Kisljak også møter med Jeff Sessions, som senere ble justisminister under Trump. Denne uken skrev The Washington Post at anonyme amerikanske tjenestemenn sier de har hørt Kisljaks beskrivelser av møtet med Sessions. Her skal de to ha diskutert det amerikanske presidentvalget.

Sentrale Trump-medarbeidere mistenkes for å ha samarbeidet med Russland om å sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton i forkant av presidentvalget i november. Påstandene om dette er nå gjenstand for gransking, både av Kongressen og FBI.

