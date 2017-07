Israel setter opp flere overvåkingskameraer i Jerusalems gamleby

Kameraene kan være et tegn på at israelerne er villig til å gå med på et alternativ til metalldetektorene som ble satt opp etter et angrep for en uke siden.

Detektorene ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, stedet jødene kaller Tempelhøyden, har vakt voldsomt raseri og fortvilelse blant palestinere. Mange frykter Israel forsøker å ta kontrollen over høyden.

Masseprotestene de siste dagene har krevd fem palestinske liv og såret hundrevis i sammenstøtene med israelske okkupasjonsstyrker.

Palestinas president Mahmoud Abbas har frosset all kontakt med Israel inntil de nye sikkerhetstiltakene ved inngangen til Haram al-Sharif fjernes. Søndag bekrefter han at det også omfatter sikkerhetssamarbeidet med israelerne. Det regnes som avgjørende for å opprettholde kontrollen på det okkuperte Vestbredden.

Bosettere drept

Metalldetektorene ble satt opp etter at to israelske politifolk ble drept av tre væpnede palestinere fra Israel på Haram al-Sharif 14. juli. Israel nektet fredag også menn under 50 år adgang til al-Aqsa-moskeen, som ligger på høyden.

Fredag ble tre israelske bosettere drept av ung palestiner som brøt seg inn i et hus i en bosetning på den okkuperte Vestbredden.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ser ut til å være under økende press fra hæren om å inngå et kompromiss. Den israelske generalmajoren Yoav Mordechai signaliserer søndag at Israel kan være villig til å fjerne metalldetektorene.

– Vi undersøker andre muligheter og alternativer for å ivareta sikkerheten, sier Mordechai til Al Jazeera.

– Vi håper Jordan og andre arabiske land kan foreslå andre sikkerhetsløsninger på dette problemet, sier Mordechai til BBC.

Abbas i samtaler

Abbas holdt søndag samtaler med en rekke land i håp om å redusere spenningene i Jerusalem. En rådgiver sier Abbas er i samtaler representanter for blant andre Jordan, Saudi-Arabia, Egypt, Marokko.

Netanyahu tok opp urolighetene i sitt ukentlige regjeringsmøte søndag. Han sa at hjemmet til mannen som drepte de tre bosetterne, skal rives i løpet av kort tid.

Den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet opplyser at over 20 Hamas-medlemmer ble pågrepet natt til søndag. Pågripelsene omtales som en del av sikkerhetsstyrkenes forebyggende tiltak i forbindelse med «spenningene rundt Tempelhøyden».

FN-møte

Lørdag opplyste den svenske diplomaten Carl Skau at Sverige, Frankrike og Egypt har innkalt til hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere uroen som har blusset opp.

– Vi må straks diskutere hvordan vi kan støtte oppfordringer om å redusere konfliktnivået i Jerusalem, sa Skau.

Møtet skal foregå bak lukkede dører mandag.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif og har også protestert mot de israelske sikkerhetstiltakene.

(©NTB)