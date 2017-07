Abbas i samtaler med flere land etter uro på Vestbredden

En av rådgiverne til Palestinas president Mahmoud Abbas, Majdi Khaldi, opplyser at palestinerne søndag er i samtaler med Jordan, Saudi-Arabia, Egypt, Marokko og andre.

Abbas har frosset all kontakt med Israel inntil de nye sikkerhetstiltakene ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, stedet jødene kaller Tempelhøyden, fjernes.

Sammenstøt

Fem palestinere er drept og flere hundre er såret i sammenstøt med israelske styrker i Øst-Jerusalem og flere byer på den okkuperte Vestbredden de siste dagene.

Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i Øst-Jerusalem, og nektet menn under 50 år adgang for å delta i fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen.

Metalldetektorene ble satt opp etter at to israelske politifolk ble drept av tre væpnede palestinere fra Israel ved Haram al-Sharif, som jødene kaller Tempelhøyden, 14. juli i år. Fredag ble tre israelske bosettere drept av en palestinsk mann på den okkuperte Vestbredden.

– Løpende diskusjoner

Israels statsminister Benjamin Netanyahu tok opp urolighetene i sitt ukentlige møte med ministrene i Likud-partiet søndag.

– Siden de pågående spenningene rundt Tempelhøyden startet, har jeg holdt møter og vurdert situasjonen sammen med alle de relevante sikkerhetsinstansene, inkludert soldatene på bakken, sa Netanyahu, ifølge Jerusalem Post.

Netanyahu sa at hjemmet til mannen som drepte de tre bosetterne, skal rives i løpet av kort tid.

Søndag er det flere som har observert nye overvåkingskameraer ved inngangen til helligdommen. Israel har opplyst at det vurderes «alternativer» til metalldetektorene.

– Vi håper Jordan og andre arabiske land kan foreslå andre sikkerhetsløsninger på dette problemet, sier generalmajor Yoav Mordechai i den israelske hæren til BBC.

Flere pågrepet

Ifølge nyhetsbyrået AFP opplyser den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet at 25 Hamas-medlemmer ble pågrepet natt til søndag.

Ifølge Shin Bet er pågripelsene en del av sikkerhetsstyrkenes forebyggende tiltak i forbindelse med «spenningene rundt Tempelhøyden». I en uttalelse sier sikkerhetstjenesten at flere av de pågrepne er «sentrale medlemmer» av Hamas.

Nyhetsbyrået AP skriver på sin side at det israelske militæret har opplyst at 29 personer er pågrepet, hvorav ni av dem skal være Hamas-medlemmer.

FN-møte

Lørdag opplyste den svenske diplomaten Carl Skau at Sverige, Frankrike og Egypt har innkalt til hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere uroen som har blusset opp.

– Vi må straks diskutere hvordan vi kan støtte oppfordringer om å redusere konfliktnivået i Jerusalem, sa Skau.

Møtet skal foregå bak lukkede dører mandag.

(©NTB)