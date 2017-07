Tysklands utenriksminister strekker ut hånden til tyrkere

De bor om lag 3,5 millioner mennesker av tyrkisk herkomst i Tyskland, og den tyske utenriksministeren understreker i et åpent brev verdien av vennskap.

– Vennskapet mellom tyskere og tyrkere er høyt verdsatt, skriver Gabriel i brevet, som trykkes både på tysk og tyrkisk i lørdagens utgave av avisen Bild.

Fengslet

Forholdet mellom Tyskland og Tyrkia har lenge vært anstrengt, og det ble ytterligere forverret da en tysk menneskerettsaktivist ble fengslet i Tyrkia denne uka, anklaget for å ha bånd til terrorgrupper.

Tyskland reagerte på fengslingen med et reiseråd som ber tyskere vise varsomhet når de besøker Tyrkia.

Regjeringen i Berlin gjorde det også klart at den vil gjennomgå alle sider av det bilaterale forholdet til Tyrkia, inkludert salg av våpen og militært utstyr, og at det ikke lenger er mulig å garantere for tyske investeringer i landet.

– Utpressing

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan slo tilbake og anklaget Tyskland for trusler og utpressing.

– De kan ikke skremme oss med disse truslene, det burde de vite. Dere har ikke makt til å skitne til Tyrkia, sa Erdogan fredag.

Han ba også Tyskland få orden på egne saker og framholdt at landet må gjøre rede for en rekke terrorister som Erdogan mener befinner seg i Tyskland. Med terrorister mener Erdogan først og fremst personer med tilknytning til den kurdiske PKK-geriljaen.

