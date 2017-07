Turister og fastboende sov ute på Kos

To turister omkom og flere hundre mennesker ble skadd i skjelvet som førte til skader på det tyrkiske feriestedet Bodrum og greske Kos natt til fredag.

Natta etter skjelvet sov flere hundre personer utendørs i parker, olivenlunder eller i bilene sine på den greske ferieøya. NRK melder at man i Tyrkia har kjent flere etterskjelv natt til lørdag.

Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum, ifølge US Geological Survey. Tilstanden skal være kritisk for minst to av de skadde i Hellas.

Utenriksdepartementet opplyste fredag at de ikke hadde fått meldinger om skadde nordmenn i Tyrkia, mens et lite antall nordmenn ble skadd på Kos, en av dem alvorlig.

(©NTB)