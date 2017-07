Trump anklager avis for å ha forpurret jakten på IS-leder

– Mislykkede New York Times forpurret et amerikansk forsøk på å drepe den aller mest ettersøkte terroristen, al-Baghdadi. De satte sin egen syke agenda foran nasjonens sikkerhet, lød en av Twitter-meldingene den amerikanske presidenten fyrte av lørdag.

Trump har ikke utdypet anklagen mot den amerikanske storavisen og heller ikke forklart hvilken av avisas artikler han sikter til.

– Vi har bedt Det hvite hus om å klargjøre Twitter-meldingen, heter det i en kunngjøring fra The New York Times.

Lekkasje

Amerikanske medier tror presidenten sikter til et innslag på Fox News, om kommentarer general Tony Thomas ga under en sikkerhetskonferanse i Aspen i Colorado.

Thomas leder Special Operations Command og hevdet under konferansen at amerikanske styrker på et tidspunkt var nær ved å ta Baghdadi, takket være opplysninger om IS som ble funnet under en operasjon i 2015.

– Uheldigvis ble dette lekket til en prominent landsdekkende avis omtrent en uke senere og den ledetråden forsvant, skal Thomas ha sagt under konferansen.

Tror han lever

Til tross for gjentatte meldinger om at Baghdadi skal være drept, sa USAs forsvarsminister Jim Mattis fredag at han tror IS-lederen lever.

Irakisk og kurdisk etterretning hevdet det samme tidligere i uka og hevdet å ha informasjon om at IS-lederen befant seg i Syria.

– Vi tror at han er i live og jakter på ham, sa Mattis.

Trump langet også ut mot Washington Post i en Twitter-melding lørdag og anklaget avisen for å viderebringe ulovlige lekkasjer.

– Disse ulovlige lekkasjene må stanse, tvitret presidenten.

(©NTB)