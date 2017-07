Sikkerhetsrådet skal holde hastemøte om Jerusalem

– Vi må straks diskutere hvordan vi kan støtte oppfordringer om å redusere konfliktnivået i Jerusalem, sier den svenske diplomaten Carl Skau.

Fredag kom det til voldsomme sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere flere steder på den okkuperte Vestbredden. Tre palestinere ble drept og nærmere 400 ble såret.

Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, der menn under 50 år ble nektet adgang fredag.

Lørdag fortsatte uroen flere steder på Vestbredden og en 17 år gammel palestiner ble skutt og drept av israelske sikkerhetsstyrker nord for Jerusalem.

