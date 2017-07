Interpol mistenker at IS-medlemmer er trent til å angripe Europa

Interpol har laget en liste som skal være utformet for å se om etterretningskilder i EU har detaljer om de navngitte IS-krigerne, skriver The Guardian, som VG siterer. Listen tar for seg navn på medlemmer som «kan ha blitt opplært til å bygge og plassere improviserte eksplosive enheter for å forårsake alvorlige dødsfall og skader».

Ifølge VG skal antiterrornettverk i Europa være bekymret for at risikoen for selvmordsangrep rettet mot europeisk jord vil øke dersom det såkalte IS-kalifatet kollapser, og at slike angrep vil bli utført av enkeltpersoner som opererer på egen hånd.

For knapt to uker siden erklærte Irak seier over IS som har holdt kontroll over landets nest største by Mosul siden 2014. Ifølge The Guardian kan slike angrep være hevn for gruppas store militære nederlag i Midtøsten den siste tiden.

Ifølge avisen finnes det ikke beviser som tilsier at noen av disse IS-krigerne befinner seg i Europa.

