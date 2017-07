Forlenget unntakstilstand på Filippinene ut året

President Rodrigo Duterte ba tidligere i juli nasjonalforsamlingen forlenge unntakstilstanden, som opprinnelig utløp 22. juli.

Lørdag stemte et stort flertall av de folkevalgte for forlengelse til og med 31. desember.

I Senatet stemte 16 medlemmer for presidentens forslag, mens fire stemte mot. I Representantenes hus stemte 245 folkevalgte for forlengelse. Kun 14 stemte mot.

Unntakstilstanden omfatter hele Mindanao, en region sør i landet med 20 millioner innbyggere.

Væpnede kamper

Duterte erklærte 60 dagers unntakstilstand sør i landet etter at rundt 600 militante opprørere som støtter den ytterliggående islamistgruppa IS, gikk inn i byen Marawi 23. mai.

Nesten 400.000 mennesker er tvunget på flukt av kampene mellom væpnede islamister og regjeringsstyrkene siden den gang, og flere er drept.

Ifølge militæret er det om lag 60 militante igjen, og de holder et område som måler i underkant av en halv kvadratkilometer. Duterte sier at unntakstilstand likevel er nødvendig for å gjenoppbygge Marawi og sikre at konflikten ikke sprer seg.

– Jeg har ikke råd til å være fornøyd, sa Duterte fredag.

– Aldri igjen

Opposisjonen i nasjonalforsamlingen stilte spørsmål om hvorfor unntakstilstand er innført for hele Mindanao, ettersom kampene kun foregår i Marawi.

– Jeg frykter planen om å forlenge unntakstilstanden i Mindanao kan åpne for at det etter hvert gjelder over hele Filippinene, sier senatoren Risa Hontiveros i forkant av avstemningen.

Et titalls motstandere av unntakstilstanden møtte opp til avstemningen lørdag, og de ropte slagord som «aldri igjen, aldri unntakstilstand igjen», før de ble ført ut.

Diktator Ferdinand Marcos innførte unntakstilstand under deler av sin styringstid, og temaet er fortsatt svært sensitivt på Filippinene.

