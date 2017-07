51-åring siktet for drap på samboer og tre barn i Sverige

Brannmannskap, ambulanser og politiet rykket torsdag morgen ut til bydelen Angered i Göteborg etter at naboer hadde meldt fra om røyk fra en leilighet.

Inne i leiligheten fant de en 33 år gammel kvinne og tre barn. Kvinnen og det ene baret var død, de to andre barna hadde alvorlige skader. Ett av barna døde i ambulansen, mens det andre døde på sykehuset.

Ifølge svenske medier hadde alle de fire skader i halsen og politiet konkluderte derfor raskt med at de var utsatt for dødelig vold før det begynte å brenne i leiligheten.

– De har skader på kroppen som ikke har noe med brannen å gjøre, sa en talsmann for politiet.

Kvinnens samboer, en 51 år gammel mann, ble kort tid etter pågrepet utenfor leiligheten og tatt inn til avhør. Mannen var samboer med den 33 år gamle kvinnen og far til de tre barna på to, fire og åtte år.

Mannen er nå siktet for drap og brannstiftelse. Han nekter ifølge forsvareren straffskyld.

– Han sier at han ikke var til stede da brannen startet. Han var i nærheten av boligen da han ble funnet, men sier at han ble oppringt om at det brant og ble bedt om å skynde seg hjem, sier forsvareren Poly Jensell.

Politiet fester ikke lit til mannens forklaring og tok lørdag ut siktelse.

Samme dag som de fire ble drept, skulle familien ifølge Aftonbladet kastes ut av leiligheten der de bodde. Familien hadde ifølge avisa stor gjeld, og kvinnen – som var oppført som leietaker – hadde ikke betalt husleie på to år.

(©NTB)