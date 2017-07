USA sier de ønsker politisk løsning i Syria

– Jeg tror ikke det er viktig for oss å si at Assad må gå først, sier president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Tom Bossert.

Han legger imidlertid til at USA ønsker å se at Assad går av til slutt.

– Det er et resultatet vi ønsker, sier Bossert som deltar i sikkerhetsforumet i Aspen, den årlige samlingen blant tjenestemenn for amerikansk etterretning og nasjonal sikkerhet.

Bossert sier det er nødvendig med et politisk resultat i Syria, ikke en påtvungen militær situasjon uten politisk strategi bare for å fylle et tomrom. Men at Assad beholder makten, er ikke det beste håpet for fred i Syria, påpeker han.

Rådgiverens uttalelse kommer like etter nyheten om at Trump stanser CIAs program for å væpne og trene syriske opprørere.

Utfasingen av programmet viser at Trump er interessert i å finne måter å samarbeide med Russland på, ifølge amerikanske tjenestemenn. Stansen ses også på som at amerikanske myndigheter innser at de har begrenset innflytelse i Syria og i tillegg ikke lenger er like opptatt av å fjerne Assad fra makten.

