USA kutter i militærhjelpen til Pakistan

USAs forsvarsminister Jim Mattis har gjort det klart at han ikke har klart å bekrefte at Pakistan har tatt tilstrekkelige grep med hensyn til det såkalte Haqqani-nettverket, som har bånd til Taliban.

USA har over fjorårets budsjett overført over 4,4 milliarder kroner til Pakistan gjennom et spesielt støttefond til refusjon av kostnader til antiterroroperasjoner. Mattis' beslutning betyr at 400 millioner av den opprinnelige tildelingen holdes tilbake.

– Beslutningen reduserer ikke betydningen av det pakistanske militærets ofre de siste årene, sier Pentagons talsmann Adam Stump fredag.

Han sier Pakistan fortsatt har tid til å ta grep overfor Haqqani-nettverket for å sikre nye milliarder i militærhjelp over årets budsjett.

Myndighetene i Afghanistan har lenge anklaget Pakistan for å støtte og beskytte medlemmer av Haqqani og Taliban, påstander som Pakistan har avvist.

Haqqani-nettverket har også fått skylda for blodbadet som kostet over 150 menneskeliv i et ambassadestrøk i Kabul i juni, men avviser anklagen.

