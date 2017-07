Sean Spicer forlater Det hvite hus

Nyhetsbyrået AP har snakket med to ikke navngitte personer som er kjent med Spicers beslutning. En av dem sier Spicer slutter fordi han har innvendinger mot utnevnelsen av finansmannen Scaramucci.

Spicer har holdt nesten daglige pressekonferanser i Det hvite hus, inntil han trakk seg tilbake til kulissene tidlig i sommer. Da overtok hans nestkommanderende, Sarah Huckabee Sanders brifingene, som samtidig ble tatt av lufta.

Tidligere fredag ble det kjent at finansmannen Anthony Scaramucci blir ny kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus. Utnevnelsen er ikke offisielt kunngjort, men kilder i Det hvite hus opplyste til en rekke medier at Trump har bestemt seg for å ansette Scaramucci.

Wall Street-mann

Scaramucci har bakgrunn fra Wall Street og jobbet tett med Donald Trump i overgangsteamet hans etter presidentvalget. Han har hyppig forsvart presidenten på TV, har tidligere hatt sitt eget TV-show om finansnyheter og vært bidragsyter til Fox News. Nå ventes det at han vil spille en enda tydeligere rolle som Trumps forsvarer på TV.

Presidentens forrige kommunikasjonssjef, Mike Dubke, sa opp stillingen 18. mai.

Dubke samarbeidet tett med Sean Spicer, men opererte for det meste i kulissene i kommunikasjonsarbeidet i Det hvite hus.

Både Dubke og Spicer skal ifølge amerikanske medier ha fått skarp kritikk internt for innsatsen, spesielt etter at Trump sparket FBI-sjef James Comey i vår.

Hitler-påstand

Spicers opptreden har ofte blitt møtt med hoderysting blant de politiske journalistene i Washington. På sitt første pressemøte i januar hudflettet han journalistene og kom med den uriktige påstanden om at publikum da Trump ble tatt i ed var det største ved en presidentinnsettelse noensinne.

De største overskriftene skapte han da han i midten av april sammenlignet Syrias president med Adolf Hitler, som Spicer mente ikke sank så dypt at han brukte kjemiske våpen. Da det ble påpekt at Hitler drepte jøder i gasskamre, beklaget Spicer uttalelsen, men presset om å gå av økte.

