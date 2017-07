Russisk-kinesisk militærøvelse i gang i Østersjøen 

Kina og Russland har hatt militærøvelser sammen siden 2012, men dette er første gang i historien de to landene har en felles øvelse i Østersjøen. Ifølge BBC befinner det seg nå tre kinesiske krigsfartøy i havområdet.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyser at militærøvelsens intensive fase først begynner neste uke.

Det er ikke kjent om disse fartøyene kommer til å delta i øvelsen med Kina.

Russland har strebet etter et bedre forhold med Kina de siste tre årene. Både Russland og Kina er medlem av militæralliansen Shanghai Cooperation Organisation (SCO), som ble grunnlagt i 2001.

De siste årene har Russland økt den militære aktiviteten i Baltikum. Det har bekymret de tidligere Sovjet-landene Estland, Latvia og Litauen. Det har også skapt debatt i Sverige og Finland om de skal bli medlem av NATO.

Fredag seilte den gigantiske russiske atomubåten Dmitrij Donskoj for første gang gjennom dansk farvann og under Storebæltsbroen. Den fikk følge av den danske marinen for å delta i 100-årsjubileet for den russiske i St. Petersburg 29.–30. juli. Ubåten er 172 meter lang og er dermed den største atomdrevne ubåten i verden.

