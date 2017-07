Palestiner skutt og drept i under protester i Jerusalem 

Palestinske myndigheter opplyste fredag ettermiddag at en palestiner ble drept i sammenstøtene som brøt ut etter bønnen. I tillegg er minst 20 palestinere såret og brakt til sykehus, melder nyhetsbyrået DPA.

Konflikten om Haram a-Sharif, også kalt Tempelhøyden, er svært spent etter at to israelske politifolk ble drept ved høyden for en uke siden, og israelsk politi besluttet å montere metalldetektorer ved inngangen.

Både palestinske ledere og Jordan, som har overoppsyn med plassen, har krevd at metalldetektorene fjernes øyeblikkelig, men det avviser israelske myndigheter.

Høyden er offisielt under muslimsk kontroll, og det kun er muslimer som har lov til å be der.

Gamlebyen stengt

Vanligvis deltar titusener av muslimer under fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen som ligger på høyden, men fredag var portene inn til Jerusalems gamleby stengt for alle menn under 50 år.

Det førte til at hundrevis av palestinere valgte å holde fredagsbønnen like ved politisperringene. Da bønnen var over, skjøt israelsk politi tåregass og gummikuler mot folkemengden.

En video fra nyhetsbyrået AP viser at politifolk kaster sjokkgranater mot demonstranter i bydelen Ras al-Amud i israelskokkuperte Øst-Jerusalem. Den viser også en politibetjent som sparker en mann som kneler på en bønnematte.

Politiet begrunner skytingen med at politifolk først ble angrepet av palestinere.

Metalldetektorer

Palestinere frykter at Israel forsøker å overta kontrollen over høyden, som også regnes som hellig av jøder. Flere titall palestinere har de siste dagene blitt såret i voldsomme sammenstøt med israelsk politi.

En palestinsk-israelsk politiker som sitter i Knesset, opplyste fredag morgen at han og flere andre palestinere er stanset av politiet i utkanten av Jerusalem.

Ti ledende palestinske aktivister skal dessuten ha blitt pågrepet i byen. Blant dem er lederen for Fatah-bevegelsens kontor i Jerusalem, Hatem Abdel Khader, ifølge en organisasjon for palestinske fanger.

Fatah er den politiske bevegelsen til Palestinas president Mahmoud Abbas.

Israelsk politi har foreløpig ikke kommentert saken.

Ringte Det hvite hus

Abbas skal ha forsøkt å få USA på banen i håp om at amerikanerne kan presse Israel til å fjerne metalldetektorene.

I en telefonsamtale med Donald Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner ga Abbas beskjed om at situasjonen er ekstremt farlig og kan komme ut av kontroll, opplyser den palestinske tjenestemannen Nabil Abu Rdeneh.

Det er israelsk politi som tok beslutningen om å installere metalldetektorer. Den israelske regjeringen kunne ha satt beslutningen til side, men har bestemt seg for ikke å gjøre det, til tross for at Jordan har bedt om det.

