Palestinas president kutter kontakten med Israel

Også flere israelske soldater ble såret i gatekampene i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem og på Vestbredden etter fredagsbønnen. De fant sted etter flere dager med voldsomme protester mot Israels nye sikkerhetstiltak på Haram al-Sharif, som jøder kaller Tempelhøyden.

I en tale til det palestinske lederskapet sent fredag kveld sier Abbas at kontakten med Israel legges på is inntil okkupasjonsmakten fjerner de nye tiltakene. Palestinske myndigheter samarbeider tett med Israel om sikkerheten på Vestbredden.

Samarbeidet anses å være helt avgjørende for at situasjonen på Vestbredden er noenlunde rolig.

Muslimsk kontroll

Protestene denne uken skyldes at Israel har utplassert metalldetektorer på den hellige høyden. De nye sikkerhetstiltakene ble innført da to israelske politifolk og tre væpnede palestinske israelere ble drept i en skuddveksling på høyden for en uke siden.

– Jeg kunngjør at all kontakt med okkupasjonsmakten innstilles på alle nivåer inntil Israel stanser alle sine tiltak mot vårt palestinske folk, Jerusalem og spesielt al-Aqsa-moskeen, for å bevare den historiske status quo og al-Aqsas juridiske status, sier Abbas.

Både palestinske ledere og Jordan, som i henhold til Oslo-avtalen har overoppsyn med Haram al-Sharif, har krevd at metalldetektorene fjernes øyeblikkelig. Den innmurte høyden huser al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen. Området er offisielt under muslimsk kontroll, og det er kun muslimer som har lov til å be der. Men palestinerne har lenge mistenkt Israel for å ville ta kontroll over høyden, selv om israelske myndigheter avviser dette.

Abbas skal ha forsøkt å få USA på banen i håp om at amerikanerne kan presse Israel til å fjerne metalldetektorene.

Trusler i 2015

Det israelsk-palestinske sikkerhetssamarbeidet startet som en del av Osloavtalen mellom Israel og PLO i 1993, da palestinerne fikk lokalt selvstyre med varierende grad av kontroll på deler av den okkuperte Vestbredden.

Israelerne og palestinerne har utvekslet informasjon og etterretning, noe som blant annet har vært avgjørende for hvordan islamistbevegelsen Hamas er blitt overvåket.

Våren 2015 kunngjorde PLO at de bryter alt sikkerhetssamarbeid med Israel, men samarbeidet fortsette i relativ stillhet.

