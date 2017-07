Omstridt lov klar for godkjenning i Polens overhus

Avstemningen skal etter planen holdes fredag etter at en komité i overhuset ga lovendringen grønt lys sent torsdag kveld.

Komiteen behandlet saken samtidig som titusener av mennesker demonstrerte mot loven i Warszawa og en rekke andre byer.

Det er ventet at overhuset vil stemme ja til endringene som eksperter mener betyr at polsk rettsvesen mister sin uavhengighet.

Den nye loven innebærer at politikerne får makt til å utnevne nye dommere til høyesterett. Samtidig skal de nåværende dommerne fjernes, bortsett fra enkelte dommere som justisministeren i Polens høyrepopulistiske regjering har godkjent.

Fram til nå har dommerne blitt utnevnt av en uavhengig komité bestående av stort sett dommere, men også noen få politikere.

Loven må også godkjennes av president Andrzej Duda etter at den ble vedtatt av underhuset i Polens nasjonalforsamling torsdag.

Statsminister Beata Szydlo og regjeringspartiet PiS begynte å jobbe med reformen etter å ha kommet til makten i 2015. Målet er ifølge Szydlo å lage et system der domstolene fungerer godt og rettferdig slik at de tjener interessene til alle polakker.

Kritikere mener at loven bryter med prinsippet i vestlige demokratier om at rettsvesenet må være fritt for politisk kontroll for å kunne fungere som en uavhengig instans som kun forholder seg til lovverket.

