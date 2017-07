Nasjonal front i Frankrike diskuterer navnebytte

Marine Le Pen og den øvrige partiledelsen innledet fredag et to dager langt møte bak lukkede dører, der navnebytte er et av de følelsesladde spørsmålene som skal diskuteres.

Det populistiske og innvandringskritiske partiet skal også diskutere Le Pens krav om at Frankrike skal forlate EU, et spørsmål som har splittet partiledelsen.

Le Pen tapte andre runde av det franske presidentvalget, og partiet var også skuffet over resultatet i parlamentsvalget i juni.

Partiets nestleder Nicolas Bay mener et navnebytte vil avspeile partiets «endrede syn på samfunnet».

